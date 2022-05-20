После речи Шевчука на концерте в Уфе отменили выступления ДДТ в соседних городах

Обращение от имени группы ДДТ появилось на официальном сайте нынешнего тура. На главной странице сайта появилось сообщение о переносе концертов в городах Челябинск и Магнитогорск на февраль 2023 года. В том же сообщении сказано и о том, что запланированный концерт рок-группы в городе Курган отменен. Его не стали переносить, а пригласили граждан лишь вернуть деньги за билеты. В обращении сказано, что отменить концерт в Кургане «вынуждают обстоятельства».
Напомним, после эмоциональной речи Юрия Шевчука о Родине на концерте в Уфе 18 мая на артиста составили административный протокол по новой статье за дискредитацию ВС РФ, однако стала появляться информация о том, что артиста может ожидать и уголовное преследование за «фейки о ВС РФ». Также отмену больших концертов группы после высказываний на концерте в Уфе предрекла Ксения Собчак, под угрозу срыва могут попасть концерты в Москве и Ростове-на-Дону.