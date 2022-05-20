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После речи Шевчука на концерте в Уфе отменили выступления ДДТ в соседних городах

20 мая 10:16
Фото: 1MI
Концерты в Магнитогорске и Челябинске перенесли на февраль следующего 2023 года, сообщается на официальном сайте группы 20 мая.

Обращение от имени группы ДДТ появилось на официальном сайте нынешнего тура. На главной странице сайта появилось сообщение о переносе концертов в городах Челябинск и Магнитогорск на февраль 2023 года. В том же сообщении сказано и о том, что запланированный концерт рок-группы в городе Курган отменен. Его не стали переносить, а пригласили граждан лишь вернуть деньги за билеты. В обращении сказано, что отменить концерт в Кургане «вынуждают обстоятельства».

Напомним, после эмоциональной речи Юрия Шевчука о Родине на концерте в Уфе 18 мая на артиста составили административный протокол по новой статье за дискредитацию ВС РФ, однако стала появляться информация о том, что артиста может ожидать и уголовное преследование за «фейки о ВС РФ». Также отмену больших концертов группы после высказываний на концерте в Уфе предрекла Ксения Собчак, под угрозу срыва могут попасть концерты в Москве и Ростове-на-Дону.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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