После речи Шевчука на концерте в Уфе отменили выступления ДДТ в соседних городах

Обращение от имени группы ДДТ появилось на официальном сайте нынешнего тура. На главной странице сайта появилось сообщение о переносе концертов в городах Челябинск и Магнитогорск на февраль 2023 года. В том же сообщении сказано и о том, что запланированный концерт рок-группы в городе Курган отменен. Его не стали переносить, а пригласили граждан лишь вернуть деньги за билеты. В обращении сказано, что отменить концерт в Кургане «вынуждают обстоятельства».