mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе вновь откроются магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay

19 мая 16:38
Фото: 1MI
Магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, принадлежащие польскому ритейлеру LPP Group вновь откроются в России, сообщает «Интерфакс».

Стало известно, что в России вновь откроются магазины Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay. Как уточняет «Интерфакс», польский ритейлер LLP Group, которому принадлежат бренды, решил продать подразделение китайскому консорциуму

Сделка не подразумевает использование товарных знаков и брендов ритейла, однако дает право продавать все товары, которые принадлежат российскому подразделению LLP. Кто конкретно приобретает бизнес в России — не уточняется.

Так, первые магазины могут открыться уже в ближайшие выходные.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48