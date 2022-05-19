В Уфе вновь откроются магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay

Стало известно, что в России вновь откроются магазины Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay. Как уточняет «Интерфакс», польский ритейлер LLP Group, которому принадлежат бренды, решил продать подразделение китайскому консорциуму
Сделка не подразумевает использование товарных знаков и брендов ритейла, однако дает право продавать все товары, которые принадлежат российскому подразделению LLP. Кто конкретно приобретает бизнес в России — не уточняется.
Так, первые магазины могут открыться уже в ближайшие выходные.