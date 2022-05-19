В список проекта «20 главных событий России за 20 лет» вошло воссоединение с Крымом

В рамках исследования социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше повлияли на жизни молодых людей. Опросы проводятся среди граждан в возрасте от 18 до 35 лет.
18 марта 2022 года по всей стране россияне отпраздновали восьмую годовщину присоединения Крыма. При этом в самой республике этот день является выходным.
Отношение к Крыму в СССР хорошо помнит старшее поколение, а молодые люди знает о нем из кино и книг. Взрослые мечтали отдохнуть в Ялте, а дети — попасть в международный детский центр «Артек». Здесь отдыхали подростки со всего мира. Лагерь был настолько известен, что в 80-х здесь отдыхали школьники из 20 штатов США, победившие в конкурсе сочинений на тему «Почему я хочу попасть в Артек?».
Летом 2008 года украинские власти объявили, что теперь на базе легендарного санатория будет располагаться их центр национального воспитания. И уже в 2009-м «Артек» впервые за свою историю прекратил работу из-за проблем с госфинансированием. Однако после возвращения Крыма в состав России из федеральной казны было выделено пять миллиардов рублей на реконструкцию пионерлагеря. В корпусах заменили коммуникации, мебель, отремонтировали бассейн и столовую, ввели в эксплуатацию начатые когда-то недострои. «Артек» снова стал международным, общедоступным и бесплатным.
Крымчане всегда говорили по-русски, поэтому когда «оранжевая украинская власть» решила запретить им изъясняться на родном языке и в целом самостоятельно решать свою судьбу, жители полуострова не замедлили самоопределиться.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказывал журналистам, что крымчане во время майдана еще надеялись, что законная власть даст отпор мятежникам и Янукович не допустит скатывание страны к гражданской войне. Однако эти надежды не оправдались и люди стали рассчитывать только на себя.
«28 января в Симферополе прошел массовый митинг, собравший тысячи людей. Организатором митинга выступила партия „Русское единство“», — рассказал Аксенов.