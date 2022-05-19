Уфимский хоспис для неизлечимо больных пациентов может открыться в конце этого года

- Когда санкционное давление сейчас идет, мы тем более будем строить. Конечно, есть свои сложности, которые мы в ежедневном режиме решаем. Вообще моя мечта, что этот хоспис должен принять своих посетителей до конца этого года, Радий Хабиров.