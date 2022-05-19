Победа у нас в руках: награды международного конкурса прибыли в «Башспирт»

— Победа в Лондоне, безусловно, огромный повод для гордости тем продуктом, который мы производим. Особенно важно, что высшей оценки удостоены напитки, являющиеся визитной карточкой нашей Башкирии. Они в сегодняшних реалиях — отличная альтернатива в части импортозамещения на российском рынке. Этот факт в очередной раз и подтвердился признанием нашей продукции легендарными экспертами со всего мира, — отметила пресс-секретарь АО «Башспирт» Люция Давлиева.