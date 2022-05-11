Тантанизация Башкирии. Розничная сеть «Башспирта» стремительно растет

Актуальная в сегодняшних реалиях коллаборация с крупнейшими агропромышленными предприятиями позволит не только облегчить путь продукции фермерских хозяйств Башкирии на полки торговой сети, но и снизить затраты на логистику, как следствие сдержит рост цен для конечных потребителей. А в целом, особенно в части импортозамещения, башкирские производители смогут почувствовать себя увереннее. На данный момент открыто два фирменных отдела АПК «Алексеевский» в «Тантане» в селе Михайловка (ул. Стройучасток 41 стр. 2) и в Уфе (ул. Революционная, 30).