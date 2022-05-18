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В каких автобусах в Уфе будет фиксированная стоимость проезда в 2023 году

18 мая 10:54
Фото: 1MI
В мэрии города рассказали о введении ряда новых маршрутов в столице. Фиксированную стоимость проезда планируют установить почти на треть от общего количества автобусов.

В столице республики в 2023 году будут функционировать 98 автобусных маршрутов, на 35 из которых будет зафиксирована стоимость поездки. Об этом сообщают в мэрии города.

Что же до оставшихся 63 маршрутов — стоимость проезда на них будут устанавливать сами перевозчики. При этом сообщается о введении в Уфе ряда новых маршрутов:

— № 85 Жилино — Больница № 21;

— № 238 Микрорайон «Молодежный» — Торговый комплекс «Центральный»;

— № 65 Узловая автобаза — Больница № 21;

— № 80 Елкибаево — Федоровка — Торговый комплекс «Центральный» — Южный автовокзал;

— № 250 Южный автовокзал — Роддом № 4; — № 273 Уфимский ДОК — Торгово-сервисный комплекс «Пушкинский»;

— № 293 Никольский — Староалександровка — Колхозный рынок;

— № 45 Спортивная — Южное кладбище.

Напомним, ранее стало известно о повышении стоимости проезда в уфимских автобусах. Так, стоимость поездки при оплате картой «Алга» составляет на данный момент 28 рублей и 33 рубля в случае оплаты банковской картой либо наличными. Примечательно, что на некоторых городских маршрутах стоимость проезда и вовсе возросла до 35 рублей.

Также, как сообщает перевозчик «Башавтотранс», в апреле этого года компания уменьшила размер своих билетов. О причинах данного решения Mkset рассказал заместитель гендиректора компании Сергей Паскин.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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