В «20 главных событий России за 20 лет» входит доступность жилья

Чтобы улучшить условия, нужно было создать дефицит менее девяти квадратных метров на одного человека. После этого за пять-семь лет, на которые растягивалась очередь на квартиру, нужно было успеть родить ребенка, и тогда появлялся шанс на получение двухкомнатной квартиры. Таким образом улучшались жилищные условия.