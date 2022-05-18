В «20 главных событий России за 20 лет» входит доступность жилья

Совместными усилиями социологи, журналисты и политические аналитики выясняют эпизоды современной истории, которые сильнее всего повлияли на жизнь молодежи.
Основные вопросы исследования были заданы участникам фокус-групп по всей России в возрасте от 18 до 35 лет.
В стране после революции существовали особые представления о комфортном и качественном жилье для пролетариата. Это уже в СССР индивидуальная квартира была признана одним из основных благ человека. Квартиру выделяли семейным в порядке очереди, а одиноким предоставляли общежитие.
Чтобы улучшить условия, нужно было создать дефицит менее девяти квадратных метров на одного человека. После этого за пять-семь лет, на которые растягивалась очередь на квартиру, нужно было успеть родить ребенка, и тогда появлялся шанс на получение двухкомнатной квартиры. Таким образом улучшались жилищные условия.
Теперь квартиры не ждут, а покупают. Так, в 2020 году было заключено свыше десяти тысяч сделок по ипотеке, что является историческим максимумом. Государственное субсидирование понизило ставку до льготных шести и пяти процентов, а размер материнского капитала позволил обеспечить первоначальный взнос.
Ряд банков начал принимать сертификаты по материнскому капиталу еще до достижения ребенком трехлетнего возраста. По данной схеме кредит изначально увеличивался на сумму, равную номиналу сертификата, а после пересчитывался обратно.
С начала 2000 года втрое увеличился объем ввода жилья в эксплуатацию. Как сообщили в Росстате, в ближайшем будущем планируют улучшить свои жилищные условия 13% граждан РФ. Из них каждый пятый будет строить частный дом.