mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Арестанты из Уфы подарили певцу Элвину Грею нарды после его концерта в колонии

18 мая 06:48
Фото: скриншот видео
Действительно ли это подарок от благодарных сидельцев или же тонкая шутка блогера Дамира Вахитова остается только догадываться.

Фрагмент празднования дня рождения Радика Юльякшина, который артист, как и полагается, провел на сцене Дворца молодежи, попал в соцсети. Видео с именинного концерта артиста разошлось по группам. С гостинцами от арестантов, проникшихся творчеством артиста, на сцену вышел популярный блогер Дамир Вахитов. Он вручил Элвину Грею букет полевых цветов и вытащил из пакета резные нарды, на поверхности которых также изображена шахматная клетка, так что нарды можно смело назвать 2 в 1. По словам блогера, артисту их передали заключенные из ИК-3, где Грей выступил с концертом на днях.

Вахитов пошутил о смелости Юльякшина с его прической выступать перед арестантами, однако Юльякшин парировал, что ему за его прическу в стенах колонии «никто ничего не сказал». После того, как артисты вдоволь посмеялись, зал устроил им бурную овацию.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48