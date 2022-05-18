Арестанты из Уфы подарили певцу Элвину Грею нарды после его концерта в колонии

Фрагмент празднования дня рождения Радика Юльякшина, который артист, как и полагается, провел на сцене Дворца молодежи, попал в соцсети. Видео с именинного концерта артиста разошлось по группам. С гостинцами от арестантов, проникшихся творчеством артиста, на сцену вышел популярный блогер Дамир Вахитов. Он вручил Элвину Грею букет полевых цветов и вытащил из пакета резные нарды, на поверхности которых также изображена шахматная клетка, так что нарды можно смело назвать 2 в 1. По словам блогера, артисту их передали заключенные из ИК-3, где Грей выступил с концертом на днях.