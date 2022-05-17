В Уфе родителей детей, которые провоцировали кондукторов, привлекли к ответственности

Второй инцидент произошел буквально на следующий день в салоне автобуса № 110 «Башавтотранс». Причиной неравного боя кондуктора и группы школьников послужила все та же блокировка Google pay. Однако если в первом случае конфликт удалось свести на нет, то в данном случае кондуктор начала применять физическую силу и выталкивать безбилетных детей из автобуса. В конечном итоге, один из школьников зацепил кондуктора за лямку сумки, в результате чего та потеряла равновесие и вместе с детьми оказалась на проезжей части. По информации «Башинформа», группа школьников долгое время игнорировали просьбу оплатить проезд, а через какое-то время и вовсе оскорбляли кондуктора ненормативной лексикой.