В центре Уфы 67 человек с детьми эвакуировали из горящего дома

В столице республики сегодня случился пожар в доме по улице Коммунистической. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
Как сообщают в ведомстве, всего в ходе действий сотрудников МЧС из дома были эвакуированы 67 человек, из которых шестеро, включая двух детей, были спасены из зоны воздействия опасных факторов пожара.
Отмечается, что горение происходило в одной из квартир на 15 этаже жилого дома. Причина пожара устанавливается.
Напомним, ранее сообщалось о пожаре в бараке на одной из улиц уфимского Затона. Сотрудника экстренных служб пришлось ликвидировать пожар на площади более 600 квадратных метров.