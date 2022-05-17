mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В центре Уфы 67 человек с детьми эвакуировали из горящего дома

17 мая 10:57
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ
Горение происходило в квартире на 15 этаже жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС по республике

В столице республики сегодня случился пожар в доме по улице Коммунистической. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Как сообщают в ведомстве, всего в ходе действий сотрудников МЧС из дома были эвакуированы 67 человек, из которых шестеро, включая двух детей, были спасены из зоны воздействия опасных факторов пожара.

Отмечается, что горение происходило в одной из квартир на 15 этаже жилого дома. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в бараке на одной из улиц уфимского Затона. Сотрудника экстренных служб пришлось ликвидировать пожар на площади более 600 квадратных метров.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48