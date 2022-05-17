Въезд и выезд из уфимской Шакши из-за ремонта развязки на трассе закроют до октября

Жителям Шакши предстоят неудобства, которые должны продлиться до конца сентября нынешнего года. Все дело в том, что на участке федеральной трассы М-5, которая примыкает к подъездной дорогой к уфимскому микрорайну Шакша, будет идти ремонт, из-за которого на участке и закроют движение.
Пока что въезжать в Шакшу и выезжать из нее местные жители могут беспрепятственно, ремонтные работы начнут выполнять в первый день лета. Также в Минтрансе республики уточнили, что по основному ходу федеральной дороги все-таки будет обеспечен. А для въезда и выезда из Шакши будут действовать объезды.