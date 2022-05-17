Элвин Грей оказался в уфимской исправительной колонии

Как сообщает пресс-служба УФСИН по РБ, подобное мероприятие было организовано в колонии № 3 впервые. Так, Элвин Грей исполнил композиции на башкирском, татарском и русском языках, а также пообщался с осужденными. Кроме того отмечается, что концерт сопровождался световыми спецэффектами.