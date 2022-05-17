Элвин Грей оказался в уфимской исправительной колонии № 3. Все дело в том, что советник главы Башкирии и заслуженный артист РБ и РТ в место лишения свободы прибыл с концертной программой и выступил перед 500 зрителями.
Как сообщает пресс-служба УФСИН по РБ, подобное мероприятие было организовано в колонии № 3 впервые. Так, Элвин Грей исполнил композиции на башкирском, татарском и русском языках, а также пообщался с осужденными. Кроме того отмечается, что концерт сопровождался световыми спецэффектами.
В частности, осужденный Алексей выразил надежду, что певец приедет в исправительную колонию с концертной программой вновь. Тем временем, в администрации учреждения заявил, что данное мероприятие — «не просто концерт, это целое незабываемое событие», ведь жизнь в колонии «все-таки не разнообразная».
Сам Элвин Грей сообщил, что идея организации подобного выступления возникла давно.