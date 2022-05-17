«Чтобы не жили на стройке»: мэр прокомментировал ремонт улицы Пугачева в Уфе

Улицу Пугачева закроют на реконструкцию в первой декаде июля, сообщил начальник УСРДИС Константин Паппе. При этом подрядчик построит объездную дорогу протяженностью 3,2 км по улицам Геофизиков и Бородинской. Там будет ходить общественный транспорт, появятся остановки. Эта дорога станет дополнительным въездом в микрорайон «Кузнецовский затон». В настоящее время работы уже проводятся, идет отсыпка земляного полотна, укладывается дорожная одежда на улице Геофизиков, полностью готов объект будет после 15 июня. Ремонт улицы Бородинской начнется позднее.