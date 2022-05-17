«Чтобы не жили на стройке»: мэр прокомментировал ремонт улицы Пугачева в Уфе

Улицу Пугачева закроют на реконструкцию в первой декаде июля, сообщил начальник УСРДИС Константин Паппе. При этом подрядчик построит объездную дорогу протяженностью 3,2 км по улицам Геофизиков и Бородинской. Там будет ходить общественный транспорт, появятся остановки. Эта дорога станет дополнительным въездом в микрорайон «Кузнецовский затон». В настоящее время работы уже проводятся, идет отсыпка земляного полотна, укладывается дорожная одежда на улице Геофизиков, полностью готов объект будет после 15 июня. Ремонт улицы Бородинской начнется позднее.
Реконструкция самой улицы Пугачева продлится в течение двух лет. Начнется она в текущем году и завершится в 2024-м. В результате дорога станет четырехполосной. Запланировано строительство разделительной полосы, ливневой канализации и съездов к жилым домам.
Полностью перекрывать планируют только участок Пугачева от гипермаркета «Лента» до улицы Армавирской. На ее протяжении от Монумента Дружбы до улицы Бельской («Лента») проезд ограничат лишь частично, сообщил Константин Паппе.
Реконструированная улица Пугачева станет частью нового транспортного коридора «Южные ворота». Его продолжением будут новая улица Генерала Рыленко и транспортная развязка на ее пересечении с улицей Пугачева.