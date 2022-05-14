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В Уфе продолжается стройка республиканского центра детской онкологии и гематологии

14 мая 07:40
Фото: 1MI
Согласно заключенному контракту завершить строительство подрядчик должен 31 января 2025 года.

В Уфе строители завершили возведение каркаса третьего этажа нового корпуса Республиканского центра детской онкологии и гематологии ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница». Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

— В строительстве задействовано более 84 рабочих и 4 единицы техники. Ведутся работы по устройству вентиляции и систем освещения, продолжаются работы по бетонированию стен техподполья, перегородок и перекрытий, — прокомментировал первый заместитель министра строительства Республики Башкортостан Алексей Новиков.

В настоящее время генподрядной организацией на объекте завершен полностью демонтаж зданий пищеблока, столовой, двух трансформаторных подстанций. В полном объёме выполнены работы по наружным сетям водоснабжения на завершающем этапе работы по устройству наружных сетей водопровода.

Отметим, общая площадь здания составит 17 тыс. 752,1 квадратных метров. Здание имеет Г-образную форму с переменной этажностью. Объём проектируемого корпуса разделён на два блока. Первый расположен по красной линии ул. Авроры и состоит из 5-6 этажей, второй 7-8-этажный блок расположен вдоль ул. 1-я Кронштадтская. Для обеспечения связи между корпусами запроектировано атриумное пространство с переходами на втором и подвальном этажах.

#Новости#Здравоохранение#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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