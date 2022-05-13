mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе возбудили уголовное дело против мужчины, напавшего с ёршиком на полицейского

13 мая 12:29
Фото: 1MI
О возбуждении уголовного отдела против 48-летнего жителя Уфы, который попытался бежать из опорного пункта и напал с оригинальным оружием на сотрудника полиции, сообщает 13 мая Следственный комитет Башкирии

В Уфе против мужчины, который будучи задержанным сотрудниками полиции, попытался бежать из отдела, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Сообщается, что 48-летний местный житель был задержан за то, что находился в нетрезвом состоянии в общественном месте. Мужчине грозило наказание за административное правонарушение, однако, находясь уже в опорном пункте, мужчина напал на сотрудника полиции.

По сообщению телеграм-канала SHOT, мужчина выбежал из уборной с ёршиком, которым и нанёс несколько ударов сотруднику полиции. После этого, к административной ответственности прибавилась ещё и уголовная.

Уголовное дело по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей было возбуждено СК по Калининскому району Уфы.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48