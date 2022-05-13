В Уфе возбудили уголовное дело против мужчины, напавшего с ёршиком на полицейского

В Уфе против мужчины, который будучи задержанным сотрудниками полиции, попытался бежать из отдела, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.
Сообщается, что 48-летний местный житель был задержан за то, что находился в нетрезвом состоянии в общественном месте. Мужчине грозило наказание за административное правонарушение, однако, находясь уже в опорном пункте, мужчина напал на сотрудника полиции.
По сообщению телеграм-канала SHOT, мужчина выбежал из уборной с ёршиком, которым и нанёс несколько ударов сотруднику полиции. После этого, к административной ответственности прибавилась ещё и уголовная.
Уголовное дело по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей было возбуждено СК по Калининскому району Уфы.