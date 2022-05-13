В Уфе мужчина напал на полицейского с необычным оружием

Как сообщает телеграм-канал, задержанный мужчина решил, что сможет избежать ответственности за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии, обезвредив силовиков подручными средствами. Тогда 49-летний мужчина решил действовать — выскочил из уборной, вооружившись ёршиком, и и сиим нетривиальным оружием нанёс несколько ударов сотруднику полиции.