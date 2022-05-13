В Уфе мужчина напал на полицейского с необычным оружием

В Уфе мужчина напал на полицейского с туалетным ёршиком. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Как сообщает телеграм-канал, задержанный мужчина решил, что сможет избежать ответственности за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии, обезвредив силовиков подручными средствами. Тогда 49-летний мужчина решил действовать — выскочил из уборной, вооружившись ёршиком, и и сиим нетривиальным оружием нанёс несколько ударов сотруднику полиции.
План не удался — «бойца с ёршиком» скрутили. Теперь наряду с административным правонарушением, мужчине грозит уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.
Напомним, ранее полиции удалось установить личность так называемого «юрмашского голыша» — мужчина, будучи обнаженным, совершал энергичную пробежку по улицам села Русский Юрмаш в Башкирии. Примечательно, что на кадрах, снятых местными жителями, мужчина совершает свой моцион прямо перед зданием церкви, а также непрестанно вспоминает некую «симпатюльку».