В селе в Башкирии засняли на видео голого мужчину, бегущего по улице на фоне церкви

Mkset обратился в пресс-службу МВД по Башкирии для того, чтобы узнать, не поступало ли в полицию каких-либо обращений по данному поводу. Поступали ли они, узнаем чуть позже. Тем более что в России в последнее время участились случаи возбуждения дел по фактам оскорбления чувств верующих из-за фотографий, где частично обнаженные граждане фотографировались на фоне религиозных объектов. Данный же бегун мчался на фоне церкви в Страстную неделю, самую строгую неделю Великого поста перед Пасхой. Привлекут ли мужчину к ответственности - пока неизвестно.