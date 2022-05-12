Жители села в трех километрах от Уфы показали черную жижу, текущую из кранов годами

Фото и видео на котором из крана в ванной льется некая темно-коричневая субстанция было опубликовано в социальных сетях. В подписи под нему к главе Башкирии обращается жительница села Дмитриевка в Уфимском районе и просит «ради Бога» помочь жителям, которые мучаются с водой уже первый год. Уточняет автор обращения и тот факт, что уже писала обращение и даже получила ответ, что идет ремонт. Однако по словам автора было дело «пару лет назад».