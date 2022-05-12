Власти Башкирии в третий раз ищут подрядчика для строительства одной и той же школы

До этого определили подрядчика, который построит школу аж за половину миллиарда. Напомним, еще в сентябре ИА Башинформ рапортовал о том, что в Акъяре приступили к строительству школы на 550 мест за 464 млн рублей. Той самой школы, подрядчика на строительство которой снова ищут со вчерашнего дня. А особое удивление вызывают здесь скачки цен, которые за три года составили около 250 миллионов рублей.