Участниками первых Просветительских игр общества «Знание» стали 100 тысяч учащихся

По результатам регионального этапа в финал вышли 88 команд по шесть участников в каждой, которые попадут на следующий этап соревнований в Москву 17–19 мая. Также в финале выступит по одной команде от Российского движения школьников, движения «Юнармия» и сообщества «Большая перемена». Отмечается, что последние за игру набрали самое большое количество очков. В тройку самых сильных команд вошли представители Архангельской, Волгоградской и Кировской областей, передает rostovgazeta.ru.