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Сегодня в Башкирии простятся с погибшим на Украине подполковником спецназа ГРУ

12 мая 05:10
Фото: фото из соцсетей
Траурный митинг пройдет в селе Тирлянский в Белорецком районе Башкирии 12 мая в 12 часов, сообщила местная администрация.

Сегодня, 12 мая в Белорецком районе пройдет церемония прощания с погибшим в ходе военной спецоперации России на Украине подполковником спецназа ГРУ (Главного разведывательного управления) Альбертом Каримовым.

После прощания, которое местными властями назначена с 11 до 12 часов в селе Тирлянский пройдет и траурный митинг.

В комментариях с соболезнованиями землячка Альберта Каримова Венера Горшкова вспомнила каким был погибший военнослужащий.

В школьные годы он запомнился как активным, умным, и танцевал, и в соревнованиях участвовал... как жаль его. Соболезнования близким. Большая утрата.Венера Горшкова

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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