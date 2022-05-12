Ритуальщики заявили о дефиците мест на кладбищах в Уфе

Упомянули в материале журналисты телеканала и недовольство жителей Иглинского района, где должно было появиться новое кладбище, против которого местные открыли сбор подписей. Тем более что загород они переезжали за свежим воздухом, а не за соседством с кладбищем, тем более что там нет центрального водоснабжения, а питьевую воду жители берут из колодцев и скважин.