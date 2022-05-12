Ритуальщики заявили о дефиците мест на кладбищах в Уфе

Материал федеральных коллег начался с весьма громкого заявления о том, что кладбища Уфы переполнены. Также сообщается о том, что большая часть кладбищ закрыта для погребения, причем официально. По данным издания на Южном клабдище официально закрытым для новых захоронений все же можно похоронить близкого, но за отдельную плату. На это посетовала Ксения Богословская, которая возглавляет ритуальное агентство в Уфе.
Они решили, что кладбище их, а не городское. Ксения Богословская
Вторит Богословской и Борис Евдокимов, который работает в данной сфере более трех десятилетий. по его словам сейчас на Южном кладбище могилы роют там, где еще полгода назад пролегала дорога. Причем хоронит по словам Евдокимова муниципальный комбинат спецобслуживания, цены на захоронение усопших у которого, опять-таки по словам Евдокимова, «как правило выше рыночных».
РЕН-ТВ обратился к администрации Южного кладбища за комментариями, однако оперативно комментировать ситуацию там отказались и сказали обращаться за комментариями в пресс-центр городской администрации, откуда ответ и поступит в положенные сроки.
Тем временем на Северном кладбище Уфы по данным телеканала ситуация не лучше, рядом с ним организовали городское кладбище № 10, однако добраться туда не задача, а целая проблема, на которую сетует упомянутый выше работник сферы ритуальных услуг Евдокимов, который утверждает что дорога к новому кладбищу не под силу даже внедорожникам.
Упомянули в материале журналисты телеканала и недовольство жителей Иглинского района, где должно было появиться новое кладбище, против которого местные открыли сбор подписей. Тем более что загород они переезжали за свежим воздухом, а не за соседством с кладбищем, тем более что там нет центрального водоснабжения, а питьевую воду жители берут из колодцев и скважин.
Разумеется вспомнили в материале и крематорий, о строительстве которого в Уфе и в Башкирии пока что только говорят.