РЭО провел в ДНР экологический субботник

Гости пообщались с местными жителями и провели совместный субботник по благоустройству Аллеи Победы в селе Дмитровка. А еще волонтеры движения «Делай!» возложили цветы на мемориальном комплексе Саур-Могила — одном из крупнейших мемориальных комплексов республики, где во время Великой Отечественной войны погибли более 40 тысяч человек. А еще эковолонтеры договорились с местными активистами о проведении экологических просветительских мероприятий, первое из которых пройдет уже 5 июня. Об этом пишет 360tv.ru.