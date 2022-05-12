Платья и необычный массаж лица: что скрывают соцсети будущей главы района в Башкирии

На личной странице чиновницы в соцсетях — десятки фотографий с субботников и общественных акций, мастер-классов по изготовлению антистресс-игрушек, а также бесчисленные открытки с пожеланиями «доброго утра» и «хорошего дня». Стерлитамакская чиновница, судя по подпискам в соцсетях, интересуется российской музыкальной эстрадой, бизнесом, а также буккальным массажем лица (или по-простому лифтингом) и праздничными платьями. Накануне в подписках чиновницы были обнаружены два местных кафе, а уже на следующий день эти группы чудесным образом исчезли из подписок (скриншот подписок имеется в распоряжении редакции — прим.).