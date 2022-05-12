На основе ИТ-платформы Башкирии созданы сайты органов власти в шести регионах

— Тысяча сайтов — это большая цифра, указывающая на то, что наше решение удобно, актуально и пользуется популярностью среди наших клиентов. И мы понимаем почему, — рассказал директор ЦИТ «Открытый регион» Марат Рахимкулов. — Одним из преимуществ продукта является скорость его развертывания: установка платформы до одной недели, создание сайта — 10 минут. Аналогов этому в России нет. Платформа показывает высокую стабильность и защищенность, успешно отражая атаки, в том числе DDos, что на текущий момент особенно важно.