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БСК планирует создать в Башкирии корпоративный музей за 160 миллионов рублей

12 мая 08:25
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Работы по возведению музея БСК в Стерлитамаке продлятся до декабря 2022 года, следует из материалов тендера, опубликованного 12 мая на портале госзакупок

«Башкирская содовая компания» планирует построить в Стерлитамаке корпоративный музей, чья стоимость, по предварительным оценкам, составит порядка 164 миллионов рублей. Информация следует из тендера, опубликованного ранее на портале закупок.

Как следует из материалов закупки, исполнителю предстоит заняться строительством здания музея, его обустройством. Также он обязан будет благоустроить территорию музея.

Место проведения работ — цех № 47 предприятия на улице Технической. Сообщается, что строительство здания должно завершиться уже в конце 2022 года, а мероприятия по благоустройству территории — 30 июля 2023 года.

Напомним, ранее стало известно о предложении генерального директора БСК Эдуарда Давыдова передать предприятие по добыче соды в управление компании «Русский водород». Идею не поддержали в Минфине и Росимуществе.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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