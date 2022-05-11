Чиновники федеральных ведомств выступили против передачи БСК в руки частной компании

При этом отмечается, что генеральный директор БСК направил письмо президенту Владимиру Путину, где высказал предложение передать «Русскому водороду» в управление весь пакет БСК в федеральной собственности (государство получило 95,7% акций по решению суда в 2021 году, передав из них 38,3% в собственность и еще 11,7% плюс 1 акцию в управление Башкирии) или хотя бы 45,7% с баланса Росимущества. Также в своем обращении Давыдов подчеркнул, что компания «Русский водород» обладает компетенциями для объединения целого ряда проблемных активов российского химпрома, имеющих стратегическое значение.