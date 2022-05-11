Власти Башкирии забыли поздравить ветерана Великой Отечественной Войны

— И я, придя на Парад Победы, была очень расстроена, что были дети войны, труженики тыла, а про мою прабабушку почему-то забыли. Конечно, она уже не в том состоянии, чтобы самостоятельно добраться, но ей бы было очень приятно получить приглашение, — написала внучка, — прошу, пока она жива не забывайте о ней!