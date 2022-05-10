Внучка ветерана ВОВ показала как его могилу завалили мусором на Южном кладбище в Уфе

Объяснили в пресс-службе мэрии и ситуацию с заваленной ветками и другим мусором могилой ветерана. дело оказалось в том, что родственники складывают убранный мусор в том числе и рядом с расположенными по соседству могилами. Но этот мусор убирают сотрудники комбината спецобслуживания либо по расписанию либо по заявке от посетителя. Номер по которому можно оставить заявку, по информации пресс-службы указан на конструкциях мест где временно складируется мусор.