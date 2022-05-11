В Уфе суд оштрафовал мужчину за вывешенный на балконе флаг Украины

Уже 9 мая уфимца задержали, а уже в отделении полиции был составлен протокол о правонарушении, после чего мужчина был доставлен в суд. Отмечается, что стенограмма видеоролика с YouTube-канала Арслана Нигаматьянова, в котором Евгений Букарев сообщает, что не поддерживает спецоперацию на Украине, также была приобщена к делу.