В Башкирии у более 200 детей диагностировано смертельное заболевание

Как уточняет Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом, заражение 200 детей произошло от матерей перинатальным способом, два ребенка получили инфекцию через грудное молоко, парентеральным путем ВИЧ-инфекцию получили еще два ребенка. Кроме того, у троих детей инфекцию не определили, а у двух оставшихся результат находится на стадии эпидрасследования.