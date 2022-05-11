В Башкирии к людям вышла медведица с двумя медвежатами

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлены медведица и два медвежонка. Животные были замечены очевидцами на берегу Юмагузинского водохранилища.
Судя по кадрам, медведица со своим потомством держалась на безопасном расстоянии от людей и осторожно исследовала берег водохранилища. Тем временем, два медвежонка резвились чуть поодаль от матери.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии был обнаружен медведь-каннибал. Обглоданные останки съеденного животного обнаружили сотрудники заповедника «Шульган-Таш» в 30-40 метрах от берлоги самого медведя-каннибала.