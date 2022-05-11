Указом Хабирова количество грантов молодым учителям на селе уменьшили в четыре раза

Гранты в размере 600 тысяч рублей могли выиграть молодые учителя с 2019 года. Сейчас размер гранта возрос до 690 тысяч рублей, но, как следует из указа, существенно сократилось количество их получателей. Если в 2019 году гранты полагались сотне молодых педагогов, то в нынешнем году их смогут получить только 25 учителей. С января прошлого года количество грантов составляло 100, в текущем году оно составит 25. Больше всего грантов республика выделяла в 2020 году, тогда их предоставляли 150 педагогам.