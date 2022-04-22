«Башспирт» шагает по Москве

«Для нас это отличная возможность сформировать грамотный портфель высококачественных, востребованных башкирских брендов и усилить свои позиции в московском сегменте HoReCa. А также мощный стимул для того, чтобы в ближайшей перспективе наша продукция появилась в новых сетях. Тем более, сейчас «Башспирт» активно работает в части импортозамещения, выпускает новые виды напитков. Уже можно купить наш джин, в разработке производство собственного виски» - отметила пресс-секретарь АО "Башспирт" Люция Давлиева.
Жители и гости российской столицы могут приобрести продукцию АО «Башспирт» в сетях «Ароматный мир», «ВинЛаб», «Мираторг». Кроме того, башкирские крепкие напитки широко представлены в федеральных сетях «Лента», «Окей», «Пятерочка», «Красное&Белое».
АО «Башспирт» входит в топ-6 производителей крепких напитков в России. Продукция представлена в 73 регионах России.В октябре 2021 года «Башспирт» открыл крупнейший современный завод «БашБиоСпирт» мощностью 7,6 млн дал в год в поселке Булгаково Уфимского района.В первом квартале 2022 года предприятие реализовало более 1 млн декалитров продукции, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении продажи выросли на 31%, или на 1,05 млрд рублей и достигли 4,5 млрд рублей. LUDING GROUP – один из лидеров российского рынка горячительных напитков и крупнейший импортёр вин в Российскую Федерацию. Имея широкую экспертизу и огромный опыт работы в своей отрасли, на сегодняшний день LUDING GROUP обеспечивает дистрибуцию продукции по всей России, во всех каналах сбыта, включая федеральные и локальные сети и HoReCa.
Ассортиментный портфель включает более 5 000 наименований крепких напитков со всего мира.