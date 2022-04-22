«Башспирт» шагает по Москве

АО «Башспирт» входит в топ-6 производителей крепких напитков в России. Продукция представлена в 73 регионах России.В октябре 2021 года «Башспирт» открыл крупнейший современный завод «БашБиоСпирт» мощностью 7,6 млн дал в год в поселке Булгаково Уфимского района.В первом квартале 2022 года предприятие реализовало более 1 млн декалитров продукции, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении продажи выросли на 31%, или на 1,05 млрд рублей и достигли 4,5 млрд рублей. LUDING GROUP – один из лидеров российского рынка горячительных напитков и крупнейший импортёр вин в Российскую Федерацию. Имея широкую экспертизу и огромный опыт работы в своей отрасли, на сегодняшний день LUDING GROUP обеспечивает дистрибуцию продукции по всей России, во всех каналах сбыта, включая федеральные и локальные сети и HoReCa.