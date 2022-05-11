Роспотребнадзор Башкирии прокомментировал отмену масочного режима

- В Москве месяц уже люди дышат полной грудью! Смотрим ваши замечательные фото и видео отчёты, никого не наблюдаем в масках, почему? А нам, работающим в общественных местах нужно работать в масках? Рассмотрите этот вопрос на вашем оперативном совещании, пожалуйста! Пощадите нас уже, пожалуйста! пишет Альфия А.