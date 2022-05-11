Грядет новая волна:власти Башкирии сделали важное заявление по вакцинации от COVID-19

По информации минздрава РФ вероятность следующей волны высокая. В Германии за 28 дней заболевших (новых случаев) 3,2 млн, во Франции 2,5 млн, Южная Корея 2,8 млн. Смертность от коронавируса очень высокая в США, Великобритании, Германии и в Китае.Азат Рахматуллин