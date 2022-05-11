Более 500 отечественных компаний станут участниками ПМЭФ-2022

Эксперты отмечают, что в 2022 году наша страна столкнулась с беспрецедентными экономическими вызовами. Появилось множество проблем, требующих оперативного вмешательства. Разрушение цепочек поставок, уход с рынка западных компаний, запрет на импорт критически важного оборудования требуют немедленной консолидации бизнеса и госструктур, пишет rostovgazeta.ru.
В то же время нельзя забывать о том. что кризис — это еще и большой шанс для отечественных производителей занять ниши, оставленные западными компаниями. Однако это требует не только активности бизнес-сообщества, но и государственной поддержки.
Советник президента РФ Антон Кобяков выразил уверенность, что ПМЭФ-2022 поможет выстроить эффективное взаимодействие между предпринимательской средой и государственными структурами. Также предстоит выработать надежные связи между различными сферами бизнеса.
В свою очередь, организаторы форума сообщили, что основными темами мероприятия будут взаимодействие бизнеса и госсектора, создание эффективной экономической модели. Также участники форума затронут тему создания отечественной высокотехнологической продукции, в том числе для оборонной промышленности.
Напомним: 25-й Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня 2022 года. Официальным информационным партнером выступает холдинг 1MI.