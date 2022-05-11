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Более 500 отечественных компаний станут участниками ПМЭФ-2022

11 мая 13:03
Фото: forumspb.com
25-й Петербургский международный экономический форум объединит свыше 500 представителей российского бизнеса. 80% компаний будут представлены их руководителями. Наибольшая часть — это участники российского IT-сектора.

Эксперты отмечают, что в 2022 году наша страна столкнулась с беспрецедентными экономическими вызовами. Появилось множество проблем, требующих оперативного вмешательства. Разрушение цепочек поставок, уход с рынка западных компаний, запрет на импорт критически важного оборудования требуют немедленной консолидации бизнеса и госструктур, пишет rostovgazeta.ru.

В то же время нельзя забывать о том. что кризис — это еще и большой шанс для отечественных производителей занять ниши, оставленные западными компаниями. Однако это требует не только активности бизнес-сообщества, но и государственной поддержки.

Советник президента РФ Антон Кобяков выразил уверенность, что ПМЭФ-2022 поможет выстроить эффективное взаимодействие между предпринимательской средой и государственными структурами. Также предстоит выработать надежные связи между различными сферами бизнеса.

В свою очередь, организаторы форума сообщили, что основными темами мероприятия будут взаимодействие бизнеса и госсектора, создание эффективной экономической модели. Также участники форума затронут тему создания отечественной высокотехнологической продукции, в том числе для оборонной промышленности.

Напомним: 25-й Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня 2022 года. Официальным информационным партнером выступает холдинг 1MI.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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