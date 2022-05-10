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Внучка ветерана ВОВ показала как его могилу завалили мусором на Южном кладбище в Уфе

10 мая 12:09
Фото: фото из соцсетей
Печальную картину заваленной сухими ветками и прочим мусором могилы ветерана ВОВ на Южном кладбище Уфы показала в соцсетях его внучка.

Длинные майские праздники и религиозные дни предназначенные для того, чтобы ныне живущие почтили память своих предков, становятся хорошим поводом для жителей посетить на кладбищах могилы своих близких. Отправилась на кладбище к покойному дедушке, ветерану Великой Отечественной войны Ольхову Федору Порфирьевичу и его внучка, уфимка Дарья Ольхова.

Девушка на собственном опыте убедилась в цикличности истории, увидев могилу своего дедушки заваленную разнообразным мусором, ровно с такой же жалобой девушка обращалась в администрацию Уфы еще в 2020 году. Тогда Mkset писал об этой истории, но тот факт, что ситуация на кладбище повторилась фактически повторяется и материал.

— Спустя два года на Южном кладбище вновь устроили свалку у могилы моего деда, реального ветерана ВОВ, — написала разгневанная девушка в соцсети.

Сообщила она и о том, что понимает, что часть ответственности гору мусора на могиле несут посетители кладбища, «не знающие о существовании мусорных баков», но недоумевает «почему руководство кладбища открыто говорит о том что у них нет средств на уборку и когда будет убрана куча — неизвестно».

В мэрии Уфы в ответ на вопрос Mkset о ситуации на Южном кладбище с позицией Ольховой не согласились, сообщив, что мусор ежедневно ежедневно и регулярно убирается по графику.

Объяснили в пресс-службе мэрии и ситуацию с заваленной ветками и другим мусором могилой ветерана. дело оказалось в том, что родственники складывают убранный мусор в том числе и рядом с расположенными по соседству могилами. Но этот мусор убирают сотрудники комбината спецобслуживания либо по расписанию либо по заявке от посетителя. Номер по которому можно оставить заявку, по информации пресс-службы указан на конструкциях мест где временно складируется мусор.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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