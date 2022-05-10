В МЧС по Башкирии предупредили о порывах ветра до 18 м/с, тумане и плохой видимости

После продолжительных майских праздников жителям Башкирии стоит входить в рабочие будни, а тем более въезжать в них с особым вниманием и осторожностью. Все потому, что на дорогах ночью и утром прогнозируется плохая видимость в пределах 500-1000 метров, а также туман.
Облачная погода и кратковременные дожди вступят в свои права уже сегодня, 10 мая вечером. Отдельное внимание стоит обратить на прогноз о порывах ветра, которые уже неоднократно приносили разрушительные последствия. На этот раз скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с, а днем местами по Башкирии возможны и порывы до 18 м/с
Однако есть и хорошие новости, в частности для садоводов, в начале короткой рабочей недели заморозков по Башкирии не ожидается, ночная температура будет колебаться от +4 до +9 градусов, а днем поднимется до +12,+17 градусов.