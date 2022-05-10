В МЧС по Башкирии предупредили о порывах ветра до 18 м/с, тумане и плохой видимости

После продолжительных майских праздников жителям Башкирии стоит входить в рабочие будни, а тем более въезжать в них с особым вниманием и осторожностью. Все потому, что на дорогах ночью и утром прогнозируется плохая видимость в пределах 500-1000 метров, а также туман.