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В МЧС по Башкирии предупредили о порывах ветра до 18 м/с, тумане и плохой видимости

10 мая 09:15
Фото: 1MI
Начало рабочей недели после долгих выходных будет облачным, дождливым и ветреным, сообщила пресс-служба МЧС по Башкирии 10 мая.

После продолжительных майских праздников жителям Башкирии стоит входить в рабочие будни, а тем более въезжать в них с особым вниманием и осторожностью. Все потому, что на дорогах ночью и утром прогнозируется плохая видимость в пределах 500-1000 метров, а также туман.

Облачная погода и кратковременные дожди вступят в свои права уже сегодня, 10 мая вечером. Отдельное внимание стоит обратить на прогноз о порывах ветра, которые уже неоднократно приносили разрушительные последствия. На этот раз скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с, а днем местами по Башкирии возможны и порывы до 18 м/с

Однако есть и хорошие новости, в частности для садоводов, в начале короткой рабочей недели заморозков по Башкирии не ожидается, ночная температура будет колебаться от +4 до +9 градусов, а днем поднимется до +12,+17 градусов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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