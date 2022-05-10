Уроженец Башкирии разведчик Илнур Хуснутдинов погиб в ходе спецоперации на Украине

О том, что в ходе специальной военной операции России на Украине скончался еще один военнослужащий из Башкирии на своей странице в соцсети сообщил глава Салаватского района Башкирии Марс Кашапов. Им стал 25-летний Илнур Хуснутдинов из деревни Мещегарово, который с 2014 года служил в ВС РФ по контракту. Марс Кашапов пишет о том, что еще до начала спецоперации Хуснутдинов дослужился до командира отделения взвода глубинной разведки.