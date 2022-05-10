С Днем Великой Победы поздравили западных политиков

Россияне, в основном из приграничных регионов, напомнили о том, что в этом году девятого мая исполняется 77 лет Великой Победе. Они напомнили о сражениях с нацизмом и о том, что русский народ ценой своей жизни подарил мир всем людям на Земле. Об этом пишет NewsNN.ru.