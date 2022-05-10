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Прокуратура проверит аварийную остановку канатной дороги на «Трамплине» в Уфе

10 мая 05:02
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
В случае если ведомство после проведенной проверки выявит нарушения будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства 9 мая.

Вчера вечером, 9 мая в Уфе между небом и землей оказались 40 человек, 12 из которых дети. Все они застряли на фуникулере или же на канатной дороге, на которой и произошла аварийная остановка. К счастью инцидент обошелся без жертв, никто из граждан не пострадал, все они были эвакуированы оперативно подоспевшими спасателями. Однако отсутствие в инциденте жертв не убавило интереса к происшествию от надзорного органа.

Так, буквально спустя несколько часов после того как все застрявшие были спасены в телеграм-канале прокуратуры Башкирии появилась информация о том, что прокуратура начала проверку по данному факту.

Проверять ведомство будет не только обстоятельства произошедшего на «канатке», но и выяснит соблюдалось ли на объекте законодательство о промышленной безопасности. Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии на то оснований.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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