Прокуратура проверит аварийную остановку канатной дороги на «Трамплине» в Уфе

Вчера вечером, 9 мая в Уфе между небом и землей оказались 40 человек, 12 из которых дети. Все они застряли на фуникулере или же на канатной дороге, на которой и произошла аварийная остановка. К счастью инцидент обошелся без жертв, никто из граждан не пострадал, все они были эвакуированы оперативно подоспевшими спасателями. Однако отсутствие в инциденте жертв не убавило интереса к происшествию от надзорного органа.