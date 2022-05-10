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Пожар в заповедных лесах Башкирии на берегу Инзера локализован на площади 15 гектаров

10 мая 09:55
Фото: скриншот видео
Об этом без подробностей сообщила пресс-служба МЧС по Башкирии 10 мая.

Пожар на территории Южно-Уральского государственного природного заповедника, который по данным пресс-службы МЧС на 7 утра 10 мая занимал площадь от 5 до 7 гектаров, удалось локализовать на площади вдвое больше — 15 гектаров. Стоит отметить, что «локализован» не значит ликвидирован. Локализация означает, что огню не дадут распространяться далее. Тушение пожара тем временем продолжается.0

Ранее сообщалось, что расположенное поблизости село Айгир в безопасности, от пожара его отделяет естественная преграда в виде реки Инзер. Mkset следит за развитием событий с пожаром в заповедном лесу.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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