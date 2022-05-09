Путин направил главе Башкирии важную телеграмму

Путин направил главе Башкирии Радию Хабирову телеграмму, в которой поздравил его и жителей респблики с Днем Победы.
Президент отметил, что праздник является священным и важным для каждого россиянина.
— Мужество и самоотверженность наших предков всегда будут для нас вдохновляющим примером. Они вставали на пути врага, с честью прошли через все испытания, отстояли свободу и независимость Отечества, — сообщил Владимир Путин.
Ранее мы писали о том, что ветеранов из села Камышлы могут не поздравить со священным праздником из-за отсутствия денег. В социальных сетях Радия Хабирова появился комментарий о том, что пожилым людям в этом году вручили только «какие-то открытки».