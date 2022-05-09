mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Путин направил главе Башкирии важную телеграмму

9 мая 05:03
Фото: 1MI
Владимир Путин поздравил главу республики и жителей Башкирии с 9 мая.

Путин направил главе Башкирии Радию Хабирову телеграмму, в которой поздравил его и жителей респблики с Днем Победы.

Президент отметил, что праздник является священным и важным для каждого россиянина.

— Мужество и самоотверженность наших предков всегда будут для нас вдохновляющим примером. Они вставали на пути врага, с честью прошли через все испытания, отстояли свободу и независимость Отечества, — сообщил Владимир Путин.

Ранее мы писали о том, что ветеранов из села Камышлы могут не поздравить со священным праздником из-за отсутствия денег. В социальных сетях Радия Хабирова появился комментарий о том, что пожилым людям в этом году вручили только «какие-то открытки».

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48