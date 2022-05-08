Уфимские ветераны Великой Отечественной войны могут остаться без подарков на 9 мая

Уфимские ветераны Великой Отечественной войны могут остаться без подарков на 9 мая
Уфимские ветераны Великой Отечественной войны могут остаться без подарков на 9 мая
Вчера, 19:34ОбществоАзамат НуховФото: Артур Салимов / 1MI
Обращение жителя села Камышлы с просьбой прояснить ситуацию с подарками для ветеранов, проживающих в селе, появилось сегодня в соцсетях главы региона Радий Хабирова

Ветеранов, проживающих в селе Камышлы Уфимского района предупредили о том, что в этом году они не получат подарков из-за отсутствия денег. Об этом рассказал пользователь на странице в соцсетях главы региона Радия Хабирова.

Мужчина недоумевает, так как, по его словам, обычно людей поздравляют, но в этот раз за несколько дней до праздничной даты всех предупредили, что подарков не будет из-за отсутствия денег. В свою очередь, на обращение пользователя отреагировали в администрации Уфимского района, поинтересовавшись, о каких именно подарках идёт речь.

На что пользователь ответил, что не знает, какие именно подарки должны были получить ветераны, отметив при этом, что пожилым людям в этом году подарили только «какие-то открытки».

Напомним, ранее стало известно о планах властей подарить ветеранам шарфы и валенки. Тендер на более, чем 800 тысяч рублей был размещен на портале госзакупок месяцем ранее.

Также ранее в пресс-службе мэрии города рассказали, сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживает в Уфе. Так, в столице республике на данный момент проживает 48 человек из числа блокадников Ленинграда и 38 человек — бывших узников концлагерей.

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