Где 9 мая в Уфе будут действовать ограничения движения

Также напомним, что на площади перед конгресс-холлом Торатау пройдет праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. Праздничный день с уфимцами проведут Лев Лещенко, Николай Басков и другие. Праздничные мероприятия также пройдут в разных частях города. Торжественные салюты пройдут на Конгресс-холле в 22.00, а также на Горсовете в 23.00.