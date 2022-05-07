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В Уфе закрывают проезд в исторический центр

7 мая 08:01
Фото: мэрия Уфы
Ограничения будут действовать в воскресенье и в понедельник, сообщила мэрия.

Запрет на проезд по центральным улицам вводится в связи с церемонией закладки капсул с землей в основание памятника генералу Шаймуратову. В воскресенье, 8 мая, с 10:00 до 14:00 будут закрыты улицы Советская на участке от улицы Заки Валиди до улицы Октябрьской революции, улица Цюрупы на участке от Заки Валиди до Пушкина и участок самой улицы Пушкина от ее пересечения с Цюрупы до улицы Ленина.

Фото: мэрия Уфы

В понедельник, 9 мая, ограничения вводятся на участках улиц Заки Валиди (от Новомостовой до Советской), Советской и Цюрупы (от Заки Валиди до Октябрьской революции), а также на улице Пушкина (от Цюрупы до Ленина).

В связи с этим общественный транспорт будет двигаться по измененным маршрутам.

Как сообщал Mkset, памятник генералу Минигали Шаймуратову установят на Советской площади. Реконструкцию самой площади практически завершили в 2021 году, однако позже было решено кроме конной статуи установить еще и колоннаду. Брусчатку на площади разобрали, скамейки, фонари, высаженные крупномеры и газоны убрали.

Фото: скриншот

Установить памятник герою к годовщине Победы так и не успели. Как видно по камерам видеонаблюдения, прямо сейчас стройплощадку, которую представляет собой площадь, спешно готовят к торжественной церемонии закладки капсул. Там установили декоративные щиты с символикой Победы в Великой Отечественной войне, ограждающие конструкции закрывают баннерами.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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