В Уфе из-за шествия «Бессмертный полк» вводят ограничения

Для этого уже 8 мая закроют для проезда ряд площадок на проспекте Октября и ближайших к нему улицах. Так, движение будет запрещено на территории перед зданием Театра кукол, между остановкой «Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 имени Рами Гарипова» и зданием супермаркета, а также вокруг него, на участке улицы Кольской от проспекта Октября до улицы Российская.
Ограничения вводятся с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая. В мэрии рекомендуют горожанам и гостям Уфы учитывать это обстоятельство и предусматривать пути объезда. В период ограничения нужно будет также рассмотреть другие места для парковки автомобилей.