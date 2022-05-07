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В Уфе из-за шествия «Бессмертный полк» вводят ограничения

7 мая 05:15
Фото: мэрия Уфы
Они необходимы для безопасности участников акции, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Для этого уже 8 мая закроют для проезда ряд площадок на проспекте Октября и ближайших к нему улицах. Так, движение будет запрещено на территории перед зданием Театра кукол, между остановкой «Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 имени Рами Гарипова» и зданием супермаркета, а также вокруг него, на участке улицы Кольской от проспекта Октября до улицы Российская.

Ограничения вводятся с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая. В мэрии рекомендуют горожанам и гостям Уфы учитывать это обстоятельство и предусматривать пути объезда. В период ограничения нужно будет также рассмотреть другие места для парковки автомобилей.

#Новости#Наталья Балыкова#Город
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