Ремонт одного километра улицы Пушкина встал бюджетам Уфы и Башкирии в 124 млн рублей

За указанную выше сумму ООО «Дортрансстрой» до 31 августа следующего года обязуется указанный участок улицы Пушкина выровнять, нанести на него необходимую разметку, а также создать и покрытие тротуара из плитки. Займется подрядчик и освещением участка улицы, а именно установит 41 опору наружного освещения.